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АНАЛІТИКА

Во Франции заговорили о новой волне Covid-19 после 200 тысяч заражений в сутки

 

В правительстве Франции заявили, что страна входит в седьмую волну пандемии коронавируса после того, как суточное количество заражений впервые за длительное время превысило 200 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали более 206,5 тысяч новых больных.

"Мы сейчас в седьмой волне эпидемии коронавируса. Подвиды штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5 провоцируют нарастание эпидемии по всей территории страны", - заявил в выступлении в Нацасамблее новый министр здравоохранения Франсуа Брон.

Пока на уровне правительства не говорят о возвращении обязующих правил и ограничились рекомендациями одевать маску в помещениях со скоплением людей.

В то же время, в медицинском сообществе есть мнения, что масочный режим следовало бы вернуть как обязательное правило, по крайней мере в транспорте.

Мэр Ницци Кристиан Эстрози со своей стороны заявил, что собирается на местном уровне ввести со следующей недели масочный режим в автобусах и трамваях.
Ключові теги: Франція
 

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