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Кипр возвращает маски для лица спустя месяц после их отмены
08:48 07.07.2022 |
Власти Кипра решили повторно ввести маски для борьбы с COVID-19 в среду, чуть более месяца спустя после отмены требования.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
Требование по ношению маски для лица в закрытых помещениях вступает в силу в пятницу, заявил министр здравоохранения Михалис Хаджипантела.
Эксперты в области здравоохранения рекомендовали этот шаг после всплеска инфекций среди людей, не соблюдавших надлежащих мер, заявил кипрский чиновник после заседания кабинета министров.
1 июня Кипр отменил требование носить маски в большинстве регионов.
Кипр больше не сообщает о ежедневных случаях заражения. За неделю, закончившуюся 1 июля, было зарегистрировано 10 879 новых случаев COVID-19 по сравнению с 7263 за предыдущую неделю.
"Ситуация под контролем", - сказал Хаджипантела.
С момента обнаружения первого случая коронавируса на острове в марте 2020 года было зафиксировано 1075 смертей.
Напомним, Кипр отменил все введенные из-за коронавируса ограничения на въезд, в частности туристам не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19.
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