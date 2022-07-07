Кипр возвращает маски для лица спустя месяц после их отмены

Власти Кипра решили повторно ввести маски для борьбы с COVID-19 в среду, чуть более месяца спустя после отмены требования.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Требование по ношению маски для лица в закрытых помещениях вступает в силу в пятницу, заявил министр здравоохранения Михалис Хаджипантела.

Эксперты в области здравоохранения рекомендовали этот шаг после всплеска инфекций среди людей, не соблюдавших надлежащих мер, заявил кипрский чиновник после заседания кабинета министров.

1 июня Кипр отменил требование носить маски в большинстве регионов.

Кипр больше не сообщает о ежедневных случаях заражения. За неделю, закончившуюся 1 июля, было зарегистрировано 10 879 новых случаев COVID-19 по сравнению с 7263 за предыдущую неделю.

"Ситуация под контролем", - сказал Хаджипантела.

С момента обнаружения первого случая коронавируса на острове в марте 2020 года было зафиксировано 1075 смертей.

Напомним, Кипр отменил все введенные из-за коронавируса ограничения на въезд, в частности туристам не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19.