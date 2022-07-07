Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кипр возвращает маски для лица спустя месяц после их отмены

 

Власти Кипра решили повторно ввести маски для борьбы с COVID-19 в среду, чуть более месяца спустя после отмены требования.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Требование по ношению маски для лица в закрытых помещениях вступает в силу в пятницу, заявил министр здравоохранения Михалис Хаджипантела.

Эксперты в области здравоохранения рекомендовали этот шаг после всплеска инфекций среди людей, не соблюдавших надлежащих мер, заявил кипрский чиновник после заседания кабинета министров.

1 июня Кипр отменил требование носить маски в большинстве регионов.

Кипр больше не сообщает о ежедневных случаях заражения. За неделю, закончившуюся 1 июля, было зарегистрировано 10 879 новых случаев COVID-19 по сравнению с 7263 за предыдущую неделю.

"Ситуация под контролем", - сказал Хаджипантела.

С момента обнаружения первого случая коронавируса на острове в марте 2020 года было зафиксировано 1075 смертей.

Напомним, Кипр отменил все введенные из-за коронавируса ограничения на въезд, в частности туристам не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19.
Ключові теги: Кіпр
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8122
  0,3013
 1,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0979  0,24 0,70 35,6542  0,15 0,43
EUR 35,7109  0,10 0,27 36,6517  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес