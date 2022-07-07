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АНАЛІТИКА

Генпрокурор Великобритании требует отставки Бориса Джонсона

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергается все большему давлению со стороны однопартийцев-консерваторов, требующих, чтобы он ушел в отставку. Теперь к ним присоединилась и генеральный прокурор Суэлла Браверман. Джонсон должен уйти в отставку, заявила она вечером в среду, 6 июля, в эфире телеканала ITV. По ее словам, она готова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства в случае отставки Джонсона. Ранее Браверман считалась его сторонницей.

Четыре десятка увольнений в команде Джонсона

После призывов к его отставке премьер Борис Джонс уволил министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкла Гоува, считавшегося влиятельным политиком в кабинете министров. Об этом в интервью Sky News в среду вечером сообщил Джеймс Даддридж, близкий соратник Джонсона. "Премьер-министр пребывает в превосходном настроении и будет продолжать борьбу", - добавил Даддридж.

Майкл Гоув был движущей силой Brexit. На посту министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании, который он занял в сентябре 2021 года, Гоув должен был реализовать планы Джонсона по развитию неблагополучных районов. Гоув считается одним из давних сторонников Джонсона, несмотря на то что баллотировался против него в гонках за лидерство в партии консерваторов в 2016 и 2019 годах, но оба раза занял лишь третье место. До назначения на пост министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления он занимал должность главы канцелярии премьер-министра.

В настоящее время Джонсон переживает самый большой кризис за все три года своего пребывания на посту премьера. После увольнения министра финансов Риши Сунака и министра здравоохранения и социального обеспечения Саджида Джавида во вторник, число официальных лиц, покинувших консервативное правительство и аппарат партии в парламенте на фоне скандалов вокруг премьер-министра, возросло почти до 40. Последним в среду вечером подал в отставку Саймон Харт, министр по делам Уэльса.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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