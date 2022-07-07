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АНАЛІТИКА

Байден намерен лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО - Белый дом

 

Президент США Джозеф Байден сообщил Конгрессу о своем намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне блока НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.

"В соответствии с разделом 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я уведомляю о своем намерении отменить назначение Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО", - сказано в письме президента Конгрессу.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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