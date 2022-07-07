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АНАЛІТИКА

Казахстан может заблокировать поставки подсанкционных товаров в Россию, - СМИ

 

Минфин Казахстана готовит решение, создающее предпосылки для введения санкционных ограничений на поставку отдельных видов товаров в Россию.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь" обнародован для общественного обсуждения, пишет "Коммерсант".

Суть документа заключается в том, что власти Казахстана смогут не заверять электронные счета-фактуры на поставки в РФ и Беларусь грузов, "если страной происхождения товаров является страна, введенная запрет на экспорт отдельных видов товаров" в эти страны.

Отказ в удостоверении счетов-фактур де-факто закрывает возможность поставки таких товаров в Россию и Белоруссию.

Документ еще не утвержден, однако собеседники издания в Евразийской экономической комиссии признали, что Казахстан будет сложно избегать выполнения санкций, введенных против России развитыми странами, поскольку страна надеется как привлечь проекты, ориентированные на торговлю с РФ в условиях санкций, так и получить дополнительные западные инвестиции. , в том числе в реализации альтернативных конфигураций транспортных коридоров Западный Китай-ЕС в обход России.

Как сообщалось, ранее стало известно, что российский суд заблокировал работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающего работу основного маршрута по экспорту нефти из Казахстана.

Это произошло после того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которого заявил о готовности страны использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских энергетических рынках.

Напомним, что ранее Россия уже ограничивала отгрузку нефти из Казахстана из-за порта в Новороссийске на побережье Черного моря. Официальная причина - неразорвавшиеся работы по обезвреживанию торпед и мин времен Второй мировой войны. Работы по разминированию были назначены на 20 июня и должны были продолжаться до конца месяца.

Но тогда это произошло после заявлений президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге по поводу непризнания независимости так называемых "Л/ДНР". 17 июня в ходе совместной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией украинских территорий, назвав "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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