ЕС инвестирует в строительство гигантской ГЭС в Таджикистане: хочет снизить зависимость региона от энергоресурсов РФ

Европейский Союз планирует стать главным инвестором в строительство гигантской Рогунской ГЭС в Таджикистане - проект направлен на то, чтобы помочь Центральной Азии уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Отмечается, что это также часть ответа на китайскую инициативу "Один пояс, один путь".

В 2016 году Таджикистан приступил к строительству гигантской Рогунской ГЭС, которая могла бы обеспечить полную энергетическую независимость страны бывшего СССР, не имеющей выхода к морю, отмечает агентство.

Инвестиционное подразделение ЕС, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), до сих пор не финансировало проект, главным разработчиком которого является итальянская строительная компания Webuild (WBD.MI).

Однако на этой неделе представитель ЕИБ сообщил Reuters, что Европейская комиссия попросила банк стать "крупнейшим инвестором" в проект.

Ожидается, что проект Рогунской ГЭС будет стоить около 8 миллиардов долларов, из которых 3 млрд уже израсходовано, сообщил агентству министр энергетики Таджикистана Дальор Джума в июне.