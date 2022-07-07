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США и союзники могут ограничить цену на российскую нефть до 40-60 долларов – Bloomberg
22:51 06.07.2022 |
Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничение цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыль агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.
Более конкретный ценовой порог (прайс-кеп) будет зависеть от рыночных условий к моменту согласования санкций. В понедельник российская нефть, вероятно, торговалась около отметки 80 долларов за баррель, однако информация о нефтяных транзакциях РФ стала менее публичной после вторжения в Украину.
Предложенный прейс-кеп основывается на предельной стоимости добычи нефти в России и цен ее нефти до вторжения 24 февраля. При этом Администрация Байдена считает ограничение в 40 долларов слишком низким, отмечают собеседники агентства.
В США обеспокоены, что вступающие в действие в конце года нефтяные санкции со стороны ЕС могут способствовать еще большему росту цен на нефть - по некоторым оценкам до 185 долларов за баррель - и потенциально может привести к глобальной рецессии.
Прайс-кепы необходимы для того, чтобы сократить доходы Москвы от войны в Украине, но их риск состоит в том, что плохо имплементированные меры приведут к значительному скачку цен на нефть. Представители администрации Байдена проводят несколько встреч в неделю, чтобы воплотить план в реальность, и усилия будут активизированы в ближайшие недели.
Несмотря на план стран G7 рассмотреть возможность ограничения цен на нефть, существует много скепсиса по поводу достижения согласия в ближайшее время.
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