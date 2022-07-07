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АНАЛІТИКА

Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала идею лишить полномочий делегацию России

 

На последней сессии Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала резолюцию с призывом разработать механизм, позволяющий лишить полномочий делегацию государства, нарушившего суверенитет и территориальную целостность другого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной раде, член украинской делегации ПА ОБСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, на очередной сессии ПА ОБСЕ было принято три важных резолюции по Украине.

"Первая и главная из них - "Агрессивная война Российской Федерации против Украины и ее народа, которая также представляет угрозу всему региону ОБСЕ", в которой Организация, в частности, призывает Постоянный комитет ПА ОБСЕ внести изменения в Правила и процедуры, которые создадут механизм обжалования и в результате. - лишение полномочий делегации государства-участника, нарушившего суверенитет и территориальную целостность другого государства-участника", - отметила Кравчук.

Кроме того, резолюция рассматривает преступления России как военные преступления, преступления против человечности и геноцид, настаивает на скорейшем создании специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности за эти преступления, требует вывода войск РФ из Украины и т.д.

"Еще две резолюции касаются вопросов безопасности журналистов в зоне конфликта, а также влияния угроз безопасности во время войны на жизнь людей и общественного общества", - добавила Кравчук.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в связи с развязавшейся войной, отметив, что иначе РФ разрушит саму ОБСЕ.

Напомним, Великобритания отказала в предоставлении виз российской делегации, которая должна была принять участие в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в городе Бирмингем. Посольство Британии в России подтвердило, что причиной отказа в выдаче виз являются персональные санкции против депутатов.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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