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АНАЛІТИКА

HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения Экспобанку - СМИ

 

Британский HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения российскому Экспобанку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, сказали собеседники агентства. Представители HSBC и Экспобанка отказались от комментариев.

Сделка ознаменовала бы еще один выход с российского рынка международного банка после начала военного конфликта на Украине. В мае французская Societe Generale продала дочерний Росбанк группе "Интеррос" Владимира Потанина.

HSBC несколько лет назад ушел с розничного банковского бизнеса в России и теперь в основном обслуживает корпоративных клиентов. По данным рейтинга "Интерфакс-100", на конец 2021 года совокупные активы российского "Эйч-эс-би-си банка" составляли 89,2 млрд рублей.

HSBC в апреле заявил, что его дочерний банк в РФ больше не принимает на обслуживание новых клиентов. В первом квартале группа отразила расходы в размере $250 млн, связанные с российскими контрагентами.

Экспобанк, принадлежащий российскому предпринимателю Игорю Киму, имеет офисы в более чем 50 городах России и ведет корпоративный и розничный бизнес. Ни банк, ни его владелец не находятся под санкциями. По данным источников Bloomberg, Экспобанк также ведет переговоры о покупке розничного подразделения американкой Citigroup.

Другие международные банки, владеющие дочерними банками в РФ, сейчас решают судьбу российского бизнеса. Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что рассматривает возможность продажи, а также другие варианты действий в отношении бизнеса в России. UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, которая позволила бы банку выкупить дочернюю компанию, если геополитическая ситуация стабилизируется, сообщили на этой неделе источники Bloomberg.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Росія
 

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