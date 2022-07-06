Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Добыча сланцевого газа на главном проекте КНР поставила рекорд

 

В первой половине текущего года на крупнейшем месторождении сланцевого газа КНР Fuling добыча достигла рекорда.

Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные оператора месторождения, который входит в группу Sinopec, производство превысило 3,63 млрд кубометров. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. В январе-июне на Fuling было введено в эксплуатацию 46 новых скважин, что на 15% больше, чем годом 2021-м.

При этом на месторождении стремятся увеличить добычу природного газа из низкоэффективных скважин. В первом полугодии объем производства на более чем 650 старых скважинах превысил 3,48 млрд кубометров. Это на 187 млн кубометров больше, чем ожидалось.

Месторождение Fuling расположено на юго-западе Китая. Оно было открыто в 2012 году, коммерческая добыча начата в марте 2014 года. Общие разведанные запасы месторождения составляют почти 900 млрд кубометров (34% всех запасов сланцевого газа в Китае). По итогам 2021 года на нем было добыто почти 7,1 млрд кубометров, что стало рекордным показателем.

Вдохновленная сланцевым бумом в Соединенных Штатах в 2000-х годах, КНР стремится воспроизвести его у себя. По данным Управления энергетической информации США (EIA), доказанные геологические запасы КНР составляют 31 трлн кубометров. Они являются крупнейшими в мире запасами сланцевого газа.

Будучи второй страной в мире, добившейся коммерциализации сланцевого газа, Китай ожидает роста добычи сланцевого газа в ближайшие годы. Для этого он будет полагаться на свой основной актив: бассейн Сычуань. Там предполагается к 2025 году удвоение добычи сланцевого газа. Пекин вложил большие средства в геологоразведочные проекты. Всего на разведку сланцев было выделено 3,7 млрд долларов.

Однако долгое время добыча сланцевого газа в Китае была далека от успеха. В частности, производство в бассейне Fuling существенно не развивалось. Крупные международные компании, такие как Chevron, BP и Shell, решили рискнуть и принять участие в разработке. Однако, в конце концов, им пришлось отказаться от своих планов, поскольку результаты бурения обманули их ожидания. Масштабная разработка сланцевого газа так и не стала реальностью, хотя добыча в стране медленно набирала обороты.

Одним из объяснений этой череды неудачных попыток является сложная геологическая среда Китая. Резервуары с газом располагаются в среднем на глубине 3,2 тыс метров, а расположены они часто в труднодоступных районах. Этот барьер в сочетании с риском дефицита воды в регионах добычи увеличил затраты на бурение и препятствовал инвестициям со стороны крупных нефтекомпаний. Также в процессе принятия решений стала возникать обеспокоенность по поводу загрязнения подземных вод химикатами в результате гидроразрыва пласта.rekord/
За матеріалами: Терминал
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8122
  0,3013
 1,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес