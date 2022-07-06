В Польшу для усиления восточного фланга НАТО перебрасывают британское танковое подразделение

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК", - Залужный.