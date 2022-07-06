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В Польшу для усиления восточного фланга НАТО перебрасывают британское танковое подразделение
17:55 06.07.2022 |
В Польшу на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".
"Подразделение британских танков Challenger прибудет в Польшу на этой неделе в рамках укрепления союзнических сил и присоединится к военным, уже присутствующим в нашей стране. Это еще одно мощное доказательство поддержки Британии для восточного фланга", - отметил Мариуш Блащак.
За матеріалами:
www.eurointegration.com.ua
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