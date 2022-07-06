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АНАЛІТИКА

ЕС разрабатывает юридическую основу конфискации активов РФ в пользу Украины

 

Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в среду на брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов РФ) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что завершившаяся во вторник конференция в швейцарском Лугано была очень успешна, поскольку там были предложены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.

Разработку законодательства по законной конфискации активов РФ в Евросоюзе подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
"Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины) нужно рассмотреть", - отметила Метсола и добавила, что Европарламент сосредоточится, в частности, на недопущении обхода существующих санкций против РФ.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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