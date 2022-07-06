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Норвегия все-таки пропустила товары для россиян на Шпицберген
17:32 06.07.2022 |
Товары для россиян на острове Шпицберген, которые несколько недель держали на границе с Норвегией из-за санкций ЕС, пропустили и доставили к месту назначения, заявила представитель норвежского МИД Ане Хавардсдаттер.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
По словам Хавардсдаттер, два контейнера с товарами пропустили через норвежскую границу 2 июля, а 5 июля (т.е. во вторник) они добрались к населенному пункту Лонгйир в провинции Свальбард.
Представитель МИД Норвегии отметила, что страна вела переговоры с российскими властями через российское посольство о транспортировке товаров в Лонгйир, и Осло сейчас считает дело решенным.
Хавардсдаттер подчеркнула, что Норвегия никогда не стремилась сознательно задерживать транспортировку груза, "но из-за санкций он не мог заехать на зарегистрированном в России транспортном средстве", поэтому товары доставили на норвежском транспортном средстве.
В МИД Норвегии опровергли, что разблокирование транзита связано с недавними заявлениями российских политиков о возможной денонсации договора о разграничении морских пространств в Баренцевом море.
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