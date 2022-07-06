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АНАЛІТИКА

Французская TotalEnergies выходит из проекта разработки крупного нефтяного месторождения в РФ

 

Французская энергокомпания TotalEnergies согласилась передать свою долю в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения российской госкомпании "Зарубежнефть".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию.

Компания продолжает выход из проектов в России.

"TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" оставшиеся 20% акций, которыми компания владела в Харьягинском нефтяном месторождении", - сказал представитель Total в ответ на запрос Reuters.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе РФ. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн. тонн, в контрактной зоне - 97 млн. тонн.
За матеріалами: www.epravda.com.ua
 

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