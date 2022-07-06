Фінансові новини
- |
- 06.07.22
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Французская TotalEnergies выходит из проекта разработки крупного нефтяного месторождения в РФ
17:22 06.07.2022 |
Французская энергокомпания TotalEnergies согласилась передать свою долю в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения российской госкомпании "Зарубежнефть".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию.
Компания продолжает выход из проектов в России.
"TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" оставшиеся 20% акций, которыми компания владела в Харьягинском нефтяном месторождении", - сказал представитель Total в ответ на запрос Reuters.
Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе РФ. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн. тонн, в контрактной зоне - 97 млн. тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
|ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок
|Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Французская TotalEnergies выходит из проекта разработки крупного нефтяного месторождения в РФ
|В Бундестаге требуют предоставить Украине 200 БТР, - Spiegel
|Крупнейший банк Британии HSBC может продать российское подразделение местному банку – СМИ
|Германия готова дать Украине гарантии безопасности, их уже обсуждают в G7, - Шольц
|В Евросоюзе газ и атомная энергия станут «зелеными» технологиями
|Китай и Индия купили у России энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца
Бізнес
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
|Samsung запустила Gaming Hub — сборник облачных игровых сервисов для смарт-телевизоров
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах