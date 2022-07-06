Крупнейший банк Британии HSBC может продать российское подразделение местному банку – СМИ

Британский финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному Экспобанку.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, переговоры о соглашении находятся на продвинутой стадии.

При этом окончательная договоренность пока не достигнута.

Пресс-секретари HSBC и Экспобанк отказались от комментариев.

"Соглашение ознаменовало бы еще один выход из РФ международного кредитора после вторжения России в Украину.

Societe Generale SA согласилась продать свое подразделение ОАО "Росбанк" инвестиционной компании самого богатого человека России Владимира Потанина, получив от сделки примерно 3 миллиарда евро. Компании по Уолл-стрит, включая Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., заявили в марте, что сворачивают там деятельность", - напоминает агентство.

Базирующийся в Лондоне банк HSBC прекратил розничные банковские услуги в России несколько лет назад и теперь обслуживает преимущественно корпоративных клиентов. Общие активы подразделения составили 89,9 млрд рублей ($1,4 млрд) по состоянию на июнь 2021 года, когда в нем работало 249 человек.

В апреле HSBC заявил, что не будет обслуживать новых клиентов в России, но не намерен полностью выходить из страны, поскольку несет ответственность перед своими международными корпоративными клиентами.

Экспобанк, принадлежащий российскому предпринимателю Игорю Киму, имеет представительства в более чем 50 городах России и включает корпоративные и розничные банковские услуги и другие финансовые сегменты. Ни банк, ни его владелец под санкции не попали.





