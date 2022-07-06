Фінансові новини
- |
- 06.07.22
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Крупнейший банк Британии HSBC может продать российское подразделение местному банку – СМИ
16:20 06.07.2022 |
Британский финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному Экспобанку.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
По словам собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, переговоры о соглашении находятся на продвинутой стадии.
При этом окончательная договоренность пока не достигнута.
Пресс-секретари HSBC и Экспобанк отказались от комментариев.
"Соглашение ознаменовало бы еще один выход из РФ международного кредитора после вторжения России в Украину.
Societe Generale SA согласилась продать свое подразделение ОАО "Росбанк" инвестиционной компании самого богатого человека России Владимира Потанина, получив от сделки примерно 3 миллиарда евро. Компании по Уолл-стрит, включая Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., заявили в марте, что сворачивают там деятельность", - напоминает агентство.
Базирующийся в Лондоне банк HSBC прекратил розничные банковские услуги в России несколько лет назад и теперь обслуживает преимущественно корпоративных клиентов. Общие активы подразделения составили 89,9 млрд рублей ($1,4 млрд) по состоянию на июнь 2021 года, когда в нем работало 249 человек.
В апреле HSBC заявил, что не будет обслуживать новых клиентов в России, но не намерен полностью выходить из страны, поскольку несет ответственность перед своими международными корпоративными клиентами.
Экспобанк, принадлежащий российскому предпринимателю Игорю Киму, имеет представительства в более чем 50 городах России и включает корпоративные и розничные банковские услуги и другие финансовые сегменты. Ни банк, ни его владелец под санкции не попали.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
|ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок
|Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Французская TotalEnergies выходит из проекта разработки крупного нефтяного месторождения в РФ
|В Бундестаге требуют предоставить Украине 200 БТР, - Spiegel
|Крупнейший банк Британии HSBC может продать российское подразделение местному банку – СМИ
|Германия готова дать Украине гарантии безопасности, их уже обсуждают в G7, - Шольц
|В Евросоюзе газ и атомная энергия станут «зелеными» технологиями
|Китай и Индия купили у России энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца
Бізнес
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
|Samsung запустила Gaming Hub — сборник облачных игровых сервисов для смарт-телевизоров
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах