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Германия готова дать Украине гарантии безопасности, их уже обсуждают в G7, - Шольц
16:14 06.07.2022 |
Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сегодня отвечает на вопросы депутатов в Бундестаге.
При этом Шольц отметил, что эти гарантии могут быть аналогичные положением 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, в смысле автоматической военной помощи в случае нападения на страну и подчеркнул, скорее всего они должны быть адаптированы к "конкретной ситуации".
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