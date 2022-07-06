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АНАЛІТИКА

Китай и Индия купили у России энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца

 

Россия получила 24 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно последним таможенным данным, Китай потратил 18,9 млрд долларов на российские нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Индия выложила 5,1 млрд долларов за тот же период, что более чем в пять раз превышает стоимость закупленных у России энергоносителей год назад.

Отмечается, что это на 13 млрд долларов больше дохода России от поставок азиатским гигантам по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

Западные санкции в отношении России привели к стремительному росту цен на источники энергии и подстегнули инфляцию, которая грозит рецессией в крупных экономиках мира, пишет агентство.

Согласно данным Bloomberg, помимо значительного роста закупок нефти и угля, с начала большой войны в Украине Индия также импортировала три партии российского сжиженного природного газа по сравнению с одной партией СПГ за тот же период прошлого года.
За матеріалами: www.epravda.com.ua
 

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