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ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей «дочкой» Газпрома - СМИ
15:19 06.07.2022 |
Кабинет министров Германии принял закон, позволяющий правительству приобрести долю в группе, ранее известной как Gazprom Germania GmbH, пишет агентство Bloomberg.
Группа, ранее принадлежавшая "Газпрому", с апреля находится в ведении регулирующего органа ФРГ, но последний шаг укрепляет позиции правительства, которое борется с энергетическим кризисом.
По словам двух германских чиновников, закон позволяет властям получать долю в компаниях, находящихся под управлением, против воли ее владельца. По действующим правилам, инвестирование капитала в компанию, находящуюся под управлением, требует согласия владельца. Согласно новым нормам, министерство экономики может распорядиться о инвестировании, чтобы стабилизировать компанию и гарантировать энергетическую безопасность, сказал один из чиновников.
Официальный представитель правительства был недоступен для комментариев.
Ранее в этом году министр экономики ФРГ Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но, по словам источников, знакомых с ходом дискуссии, канцлер Олаф Шольц отклонил его предложение, опасаясь усилением противостояния с Россией по импорту газа, напоминает Bloomberg.
Подразделение Gazprom Germania - компания astora - является одним из крупнейших в Европе операторов хранилищ природного газа: ей принадлежат ПХГ в Редене и Йемгуме в ФРГ, а также Хайдах в Австрии.
Как сообщалось, в конце марта владелец Gazprom Germania GmbH ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" перешел из 100-процентной собственности ООО "Газпром экспорт" во владение АО "Палмэри" (0,1%) и ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" (99,9%) (уже сменило название на "Палмэри экспорт бизнес-сервисы"). Право собственности "Палмэри" Минэкономики ФРГ отрицает, утверждая, что оно не является новым косвенным владельцем холдинга.
Тем не менее Gazprom Marketing & Trading официально объявило, что Российская Федерация как основной акционер "Газпрома" перестала быть контролирующим лицом компании, и теперь контроль у Gazprom Germania GmbH.
В состав Gazprom Germania входят дистрибутор WINGAS/WIEE, оператор хранения astora, группа Gazprom Marketing & Trading и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот группы составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.
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