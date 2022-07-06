Глава Еврокомиссии предупредила, что Путин может полностью остановить поставки газа в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия использует газ как оружие. "Нам нужно уже готовиться к дальнейшим перебоям со снабжением газа и даже к полному прекращению поставок из России", - сказала она во время выступления в Европейском парламенте в среду.

Почти половина членов ЕС уже пострадали из-за сокращения или полного прекращения поставок газа, подчеркнула она.

"Очевидно, что Путин продолжает использовать энергоресурсы как оружие. Вот почему Еврокомиссия работает над европейским планом реагирования на чрезвычайную ситуацию. Мы должны быть уверены, что в случае полной остановки мы сможем направлять газ туда, где он необходим больше всего. Мы должны обеспечить европейскую солидарность" - сказала фон дер Ляйен.

В общей структуре импорта Евросоюза доля российского газа раньше составляла 40%. После начала полномасштабного вторжения ЕС пересмотрел свою политику и начал отказываться от российского газа, его план - достичь энергетической независимости от России до 2027 года.

Но с мая Россия сама начала сокращать поставки газа в страны ЕС. Сначала пострадали самые маленькие клиенты Газпрома, отказавшиеся платить за газ с использованием рублей, а в июне Россия ограничила поставки газа в Германию по Северному потоку, сократив их до 40% от общей мощности.

16 июня Россия пригрозила Германии полной остановкой газопровода Северный поток.





