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Австрия выводит «Газпром» из крупнейшего газового хранилища в стране
14:42 06.07.2022 |
Австрия начала процесс вывода российской энергетической компании "Газпром" из ее крупного газового хранилища в Зальцбурге.
Об этом заявила министр энергетики Леонора Гевесслер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Гевесслер заявила, что газовый регулятор e-Control принял такое решение из-за систематической неспособности "Газпрома" восполнять свою часть мощностей.
"Если клиенты не хранят (газ), то мощности нужно передать другим. Это критическая инфраструктура. Она нам нужна сейчас в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищами "Хайдах", - сказала Гевесслер.
В мае канцлер Австрии предупредил, что хранилище в Зальцбурге будет передано другим поставщикам, если "Газпром" не будет заполнять его газом.
Хранилище "Хайдах" близ Зальцбурга - крупнейшее в Австрии и второе в Центральной Европе.
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