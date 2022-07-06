Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Катар усиливает влияние на мировые энергопотоки - СМИ

 

Катар усиливает свою роль на мировых рынках сырья с тех пор, как более двух десятилетий назад страна впервые экспортировала сжиженный природный газ, отмечает Financial Times.

В последнее время на фоне полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину и ряда сделок по освоению газовых месторождений, заключенных страной с крупными международными компаниями, ее влияние на международные энергетические потоки еще больше выросло.

Госкомпания Qatar Energy объявила о заключении соглашений о создании совместных предприятий с пятью крупнейшими в мире нефтяными компаниями для разработки North Field East (NFE, ранее назывался "Расширением Северного месторождения") стоимостью $29 млрд. В рамках проекта Катар планирует построить четыре новые установки по сжижению природного газа, которые позволят увеличить производство СПГ на экспорт к 2026 году до 110 млн тонн с нынешних 77 млн тонн в год. Это позволит стране обогнать Австралию и стать вторым по величине производителем СПГ после США.

Партнерами NFE стали британская Shell, американская Exxon Mobil и французская TotalEnergies с долями по 6,25%, а также итальянская Eni SpA и американская ConocoPhillips, которым принадлежит по 3,1%. Соглашения с ними разрабатывались годами, а не стали результатами спешных действий, вызванных поисками альтернатив для российского газа, отмечает FT.

Тот факт, что крупные западные энергетические компании так стремились присоединиться к проекту, свидетельствует о растущем значении Катара как газовой сверхдержавы. "Вход в Катар - важная веха для нас", - сказал изданию главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.

Северное месторождение было открыто в 1971 году и является одним из крупнейших по запасам газа в мире. Первая партия СПГ отсюда была отправлена в 1996 году в Японию.

По данным Wood Mackenzie, к 2010 году Катар был крупнейшим поставщиком СПГ в мире с объемом производства в 55 млн тонн.

"Скачок спроса на нероссийский газ создает новый ландшафт, - отмечает главный исполнительный директор консалтинговой фирмы Crystol Energy Кэрол Нахле. - Катар потерял свой лидерский статус после сланцевой революции в США, но теперь у него есть возможность вернуться на международную арену в качестве важного игрока на газовых рынках, а также набирать политические очки за счет улучшения отношений с Западом".

Аналитик Energy Aspects Лео Кабуш полагает, что географическое положение страны делает её более подходящим местом, чем США, для поставок в Европу и Азию.

Однако одной из проблем для европейских покупателей является то, что Катар традиционно предпочитал долгосрочные соглашения, в которых указывается фиксированный пункт доставки, а не гибкие контракты, предлагаемые производителями США, которые позволяют покупателю отгружать топливо куда угодно.

"Сейчас между Катаром и США идет долгосрочная битва за превосходство", - полагает эксперт по СПГ в Wood Mackenzie Фрэнк Харрис.

В настоящее время около двух третей экспорта Катара по долгосрочным контрактам приходится на азиатских покупателей, по данным консалтинговой компании Energy Aspects. Но страна стремится к тому, чтобы распределение поставок в рамках проекта NFE было более сбалансированным и примерно половина газа направлялась в Европу.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Катар
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес