Катар усиливает влияние на мировые энергопотоки - СМИ

Катар усиливает свою роль на мировых рынках сырья с тех пор, как более двух десятилетий назад страна впервые экспортировала сжиженный природный газ, отмечает Financial Times.

В последнее время на фоне полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину и ряда сделок по освоению газовых месторождений, заключенных страной с крупными международными компаниями, ее влияние на международные энергетические потоки еще больше выросло.

Госкомпания Qatar Energy объявила о заключении соглашений о создании совместных предприятий с пятью крупнейшими в мире нефтяными компаниями для разработки North Field East (NFE, ранее назывался "Расширением Северного месторождения") стоимостью $29 млрд. В рамках проекта Катар планирует построить четыре новые установки по сжижению природного газа, которые позволят увеличить производство СПГ на экспорт к 2026 году до 110 млн тонн с нынешних 77 млн тонн в год. Это позволит стране обогнать Австралию и стать вторым по величине производителем СПГ после США.

Партнерами NFE стали британская Shell, американская Exxon Mobil и французская TotalEnergies с долями по 6,25%, а также итальянская Eni SpA и американская ConocoPhillips, которым принадлежит по 3,1%. Соглашения с ними разрабатывались годами, а не стали результатами спешных действий, вызванных поисками альтернатив для российского газа, отмечает FT.

Тот факт, что крупные западные энергетические компании так стремились присоединиться к проекту, свидетельствует о растущем значении Катара как газовой сверхдержавы. "Вход в Катар - важная веха для нас", - сказал изданию главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.

Северное месторождение было открыто в 1971 году и является одним из крупнейших по запасам газа в мире. Первая партия СПГ отсюда была отправлена в 1996 году в Японию.

По данным Wood Mackenzie, к 2010 году Катар был крупнейшим поставщиком СПГ в мире с объемом производства в 55 млн тонн.

"Скачок спроса на нероссийский газ создает новый ландшафт, - отмечает главный исполнительный директор консалтинговой фирмы Crystol Energy Кэрол Нахле. - Катар потерял свой лидерский статус после сланцевой революции в США, но теперь у него есть возможность вернуться на международную арену в качестве важного игрока на газовых рынках, а также набирать политические очки за счет улучшения отношений с Западом".

Аналитик Energy Aspects Лео Кабуш полагает, что географическое положение страны делает её более подходящим местом, чем США, для поставок в Европу и Азию.

Однако одной из проблем для европейских покупателей является то, что Катар традиционно предпочитал долгосрочные соглашения, в которых указывается фиксированный пункт доставки, а не гибкие контракты, предлагаемые производителями США, которые позволяют покупателю отгружать топливо куда угодно.

"Сейчас между Катаром и США идет долгосрочная битва за превосходство", - полагает эксперт по СПГ в Wood Mackenzie Фрэнк Харрис.

В настоящее время около двух третей экспорта Катара по долгосрочным контрактам приходится на азиатских покупателей, по данным консалтинговой компании Energy Aspects. Но страна стремится к тому, чтобы распределение поставок в рамках проекта NFE было более сбалансированным и примерно половина газа направлялась в Европу.