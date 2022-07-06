Россия приостановила экспорт нефти из Казахстана после предложения Токаева для Европы

В Новороссийске суд на месяц прекратил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через КТК экспортируется значительная часть нефти из Казахстана.

Об этом сообщает Радио Азаттик.

Основанием для решения суда называют проверку 6 мая, в ходе которой Роскомнадзор обнаружил экологические нарушения на производственных объектах КТК.

По результатам проверки выявлены несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн. тонн нефти в год.

Отметим, что это произошло после того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Тогда Токаев выразил обеспокоенность из-за угроз энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Напомним, что ранее Россия уже ограничивала отгрузку нефти из Казахстана из-за порта в Новороссийске на побережье Черного моря. Официальная причина - неразорвавшиеся работы по обезвреживанию торпед и мин времен Второй мировой войны. Работы по разминированию были назначены на 20 июня и должны были продолжаться до конца месяца.

Но тогда это произошло после заявлений президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге по поводу непризнания независимости так называемых "Л/ДНР". 17 июня в ходе совместной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией украинских территорий, назвав "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями.