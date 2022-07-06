Под Петербургом обнаружили труп главы арктического подрядчика «Газпрома»

Тело Юрия Воронова, учредителя и генерального директора логистической компании "Астра-Шиппинг", являющейся подрядчиком "Газпрома", обнаружили в бассейне в коттеджном поселке "Морские террасы" под Санкт-Петербургом, сообщили российские СМИ во вторник, 5 июля. По данным портала 47news, топ-менеджер скончался от выстрела в голову.

Рядом с телом предпринимателя был обнаружен пистолет Grand Power, на дне бассейна нашли также несколько гильз.

Фирма Юрия Воронова специализируется, в том числе, на подрядах "Газпрома" в Арктике. Супруга погибшего предпринимателя рассказала полиции, что 1 июля он уехал за город, а до этого две недели злоупотреблял спиртным. По словам женщины, пить Воронов начал из-за того, что потерял большие деньги в результате "разлада с контрагентами и партнерами".

По данным сервиса "СПАРК-Интерфакс", в 2020-м году убытки компании "Астра-Шиппинг" составили 95 млн рублей, в 2021-м году - 65 млн.

Смерти российских топ-менеджеров из нефтяной отрасли



Сейчас полиция проводит проверку относительно обстоятельств гибели бизнесмена. Между тем онлайн-издание "Секрет фирмы" обращает внимание, что гибель Воронова - это "уже пятая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью".

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