В Великобритании два министра ушли в отставку на фоне секс-скандала в партии тори

Два члена правительства Великобритании - министр здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак - подали в отставку вечером во вторник, 5 июля, заявив, что потеряли доверие к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону.

Спустя всего несколько часов Джонсон объявил имена их преемников. Пост главы Минздрава достанется Стивену Баркли, который был до этого министром канцелярии кабинета министров и руководителем аппарата Даунинг-стрит. Экс-министр образования Надим Захави станет новым британским министром финансов.

На его место в Минобразования придет Мишель Доунлан, которая была ранее государственным министром по делам университетов.

Секс-скандал с участием высокопоставленного члена партии тори

Заявления об уходе в отставку Сунак и Джавид подали на фоне скандала, разгоревшегося вокруг заместителя парламентского организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера. На прошлой неделе он устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон". При этом Пинчер в пьяном виде приставал к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

Как выяснилось, Борису Джонсону при назначении Пинчера на руководящие партийные и правительственные должности было известно, что тот в прошлом уже был фигурантом парламентского расследования в связи с домогательствами.

Сообщая в Twitter о намерении уйти в отставку, Риши Сунак написал: "Общество по праву ожидает от правительства, что оно будет осуществлять свою работу тщательно, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моей последней министерской должностью, но полагаю, что за эти стандарты стоит бороться".

Ранее коллега Сунака по работе в правительстве Бориса Джонсона, уже бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщая о своем уходе с занимаемой должности, резко раскритиковал Джонсона в письме, также обнародованном в Twitter.

"Консерваторы в своем лучшем качестве считаются рассудительными и способными принимать важные решения, руководствуясь устоявшимися ценностями. Мы не всегда пользовались популярностью, но всегда действовали компетентно в национальных интересах, - подчеркнул он. - К сожалению, в сложившихся обстоятельствах общественность пришла к выводу, что сегодня это не так. (...) Сожалею, но для меня очевидно, что под вашим руководством эта ситуация не изменится - и поэтому вы потеряли мое доверие".

Отставки других политиков из Консервативной партии

Вскоре после того, как стало известно об отставках глав министерств финансов и здравоохранения, со своих постов решили уйти еще несколько представителей Консервативной партии. В частности, как пишет газета The Guardian, речь идет о зампредседателя Консервативной партии по делам молодежи Биме Афолами, торговом представителе Великобритании в Марокко Эндрю Маррисоне, а также политиках Сакибе Бхатти, Джонатане Гуллисе и Николе Ричардсе, которые решили оставить свои посты парламентских личных секретарей.

Кроме того, об отставке сообщил парламентский секретарь в министерстве юстиции, Генеральный солиситор в Англии и Уэльсе Алекс Чок. Многие из ушедших в отставку консерваторов призвали Бориса Джонсона последовать их примеру и сложить с себя полномочия главы правительства.

Месяц назад британские депутаты-консерваторы голосовали по вопросу о вынесении вотума недоверия Джонсону в связи с так называемым "Патигейтом" - чередой вечеринок на Даунинг-стрит в разгар ковидного локдауна в 2020 году. Однако тогда Джонсону удалось сохранить свой пост, заручившись поддержкой 211 из 359 однопартийцев.