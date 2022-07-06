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Иностранные перевозчики рассказали о захвате оккупантами судов в Мариуполе, - Reuters
09:12 06.07.2022 |
Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна и заявили их владельцам, что теперь они являются "государственной собственностью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, речь идет о сухогрузе Smarta (ходит под флагом Либерии) и грузовом судне Blue Star I (под флагом Панамы).
Компания Smarta Shipping заявила, что 30 июня получила по электронной почте уведомление, что ее судно Smarta "принудительно возвращено в государственную собственность".
Письмо было отправлено от имени так называемого "МИД ДНР". Компания заявила, что считает такие действия "незаконными и противоречащими всем нормам международного права".
Сухогруз Smarta прибыл в Мариуполь 21 февраля для погрузки стали, а 20 марта попал под артиллерийский обстрел, который серьезно повредил его надстройку. Экипаж из 19 человек был насильно вывезен российскими военными в Донецк и освобожден только через месяц.
Такое же электронное письмо было направлено в компанию Fetida Maritime, которое владеет грузовым судном Blue Star I. Представитель компании в Одессе отказался от комментариев, но сказал Reuters, что вся информация уже передана Службе безопасности Украины.
Reuters также цитирует сообщение представителя МИД Украины, который сказал, что министерству известно о намерениях российских оккупационных властей в Донецке создать "национальный флот" из кораблей, украденных в Мариуполе.
В мае стало известно, что российские оккупанты захватили металлопродукцию, которая была произведена в Мариуполе заводами Азовсталь и ММК им. Ильича, и предположительно будут пытаться доставить ее в страны, которые не поддерживают санкционную политику против РФ.
По данным компании Метинвест, Smarta и Blue Star загрузили металлопродукцию перед вторжением РФ.
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