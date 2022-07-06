США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай

Акции ASML Holding, ключевого поставщика оборудования для производителей полупроводников, упали во вторник после сообщения Bloomberg о том, что правительство США хочет запретить компании продавать оборудование в Китай.

ASML уже не может поставлять свои самые передовые инструменты в Китай, но в сообщении говорится, что Вашингтон также ограничит продажу немного более старых машин со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом». Представитель ASML заявил, что компании ничего не известно об изменении политики: «Никаких решений принято не было, и мы не хотим спекулировать или комментировать слухи».

Акции ASML в США упали на 7,2% после публикации отчета. Другие производители зубчатых колес также потеряли позиции: акции Lam Research подешевели на 3,6%, а Applied Materials потеряла 2,4%. Китай является третьим по величине рынком ASML после Тайваня и Южной Кореи, на который приходится около 16% продаж в 2021 году, или 2,1 миллиарда евро.

ASML имеет почти монополию на производство литографических систем, машин, жизненно важных для производителей чипов, таких как Intel, TSMC и Samsung. Литографические системы стоят сотни миллионов долларов за штуку.

Для литографии и другого оборудования для производства полупроводников требуется экспортная лицензия, поскольку компьютерные чипы считаются технологией «двойного назначения» как для военных, так и для коммерческих целей.

С 2019 года правительство Нидерландов по соглашению с США не выдавало ASML лицензию на продажу своих самых передовых машин, использующих «экстремальный ультрафиолет» или EUV. ASML по-прежнему продает китайским покупателям машины с «глубоким ультрафиолетом» или DUV. Большинство чипов во всем мире производятся с использованием литографии DUV. Ограничение их продажи в Китай нанесло бы серьезный ущерб китайской индустрии микросхем и, вероятно, усугубило бы глобальный дефицит полупроводников.

В 2021 году Комиссия национальной безопасности США по искусственному интеллекту, возглавляемая бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, рекомендовала Государственному департаменту и Министерству торговли США подтолкнуть союзников к отказу Китаю в доступе к лучшим системам DUV, EUV и связанным с ними инструментам.

В ответ аналитики Citi заявили, что считают полный запрет на оборудование DUV «крайне маловероятным», но дальнейшие ограничения для производителей оборудования могут быть связаны с «эскалацией внешней политики Китая в отношениях с Россией или вторжениями на Тайвань».