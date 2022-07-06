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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
США проведут «откровенный разговор» с Китаем по российскому вторжению в Украину
09:01 06.07.2022 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой во время встречи на площадке G20 в Индонезии, посвященной последствиям российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Блинкен отправляется на Бали в среду, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, прежде чем отправиться в Таиланд.
Он встретится с представителем Китая в субботу, это будет первая личная встреча между ними с октября на фоне обострения геополитического напряжения между США и Китаем, объявившего о "безграничной" дружбе с Россией непосредственно перед вторжением в Украину в конце февраля.
"Я думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить по этому поводу и высказать наши ожидания от Китая по поводу Украины", - заявил помощник госсекретаря Рамин Толуи.
Он отметил, что Блинкен сосредоточит усилия на форуме G20, члены которого представляют около 80% мирового ВВП, чтобы привлечь внимание к вторжению России и действенной блокаде экспорта украинского зерна во время мирового продовольственного кризиса.
Напомним, Китай в настоящее время занимает нейтральную позицию по войне в Украине. До конца года она вряд ли изменится, считают в ГУР МО Украины.
При этом в США не исключат, что Китай мог не только вести информационную поддержку войны РФ против Украины, но и финансировать Кремль для военных расходов и удержания экономики.
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