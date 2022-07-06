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АНАЛІТИКА

США поставляют за рубеж нефть из стратегических запасов

 

В июне текущего года США из стратегического запаса нефти экспортировали около 5 млн баррелей, сообщают СМИ со ссылками на данные таможенной статистики и источники.

Так, по данным американской таможни, 470 тыс. баррелей нефти были отправлены в итальянский Триест со склада в Техасе. В Триесте проходит трубопровод, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Центральной Европе.

Подразделение французской нефтяной компании Total Energies - Atlantic Trading & Marketing (ATMI) - экспортировала 2 партии по 560 тыс. баррелей каждая, свидетельствует таможенная статистика.

Грузы сырой нефти из стратегического резерва также направлялись в Нидерланды и на нефтеперерабатывающий завод Reliance в Индии, сообщил источник в отрасли.

Экспорт топлива из стратегических запасов свидетельствует о попытках Вашингтона снизить потери западных союзников на фоне их отказов от российских поставок. В то же время, вывоз нефти за рубеж осложняет положение президента США Джо Байдена на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в США, отмечают СМИ.

В прошлом месяце стратегический запас нефти в Соединенных Штатах сократился до самого низкого уровня с 1986 года, говорится в сообщениях.

В конце марта текущего года Байден заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

По словам американского президента, это самый большой объем высвобождения нефти из стратегического запаса США в истории.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: США
 

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