Норвежские газовики и нефтяники прекращают стачку

Правительство Норвегии предложило разрешить трудовой спор между профсоюзом Lederne и ассоциацией работодателей нефтяных компаний Norwegian Oil and Gas по поводу увеличения зарплаты газовиков и нефтяников через принудительный арбитраж. В итоге профобъединение, следуя призыву министра труда и социальных дел Марте Мьёс Персен, согласилось прервать забастовку, следует из пресс-релиза правительства Норвегии, обнародованного вечером во вторник, 5 июля.

"Стороны не смогли прийти к совместному решению. Поэтому я предложила принудительное арбитражное разбирательство по вопросу заработной платы. Объявленная эскалация забастовки в текущей ситуации несет критические последствия - как с точки зрения энергетического кризиса, так и учитывая геополитическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в связи с войной в Европе", - подчеркнула Персен.

Забастовка нефте- и газодобывающих предприятий Норвегии

5 июля сотрудники нескольких нефте- и газодобывающих предприятий в Норвегии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы в соответствии с уровнем инфляции.

На первом этапе стачки работу прекратили три месторождения - Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost. Сотрудники еще нескольких месторождений должны были присоединиться к стачке 6 июля и 9 июля. Причем с 9 июля масштаб забастовки грозил стать таким, что Норвегия начала бы терять более половины своего ежедневного объема газового экспорта.

"Министерство нефти и энергетики считает, что прекращение добычи газа в том объеме, к которому приведет эта забастовка в ближайшие несколько дней, было бы неоправданным. Производство резко падает, и это очень критично в ситуации, когда ЕС и Великобритания полностью зависят от энергетического партнерства с Норвегией", - указала Марте Мьёс Персен.

Призыв укреплять энергобезопасность Европы

Норвегия "должна сделать все возможное для укрепления европейской энергетической безопасности и европейской солидарности против российской агрессии", добавила она.

Персен подчеркнула, что ее не устраивает ситуация, при которой ответственность за разрешение конфликта оказалась возложена на правительство. "В таких случаях стороны сами несут ответственность за поиск решения" , - указала она. Однако серьезные последствия потенциального расширения забастовки "вынудили меня вмешаться", заключила министр.