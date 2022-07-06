Фінансові новини
- |
- 06.07.22
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвежские газовики и нефтяники прекращают стачку
08:45 06.07.2022 |
Правительство Норвегии предложило разрешить трудовой спор между профсоюзом Lederne и ассоциацией работодателей нефтяных компаний Norwegian Oil and Gas по поводу увеличения зарплаты газовиков и нефтяников через принудительный арбитраж. В итоге профобъединение, следуя призыву министра труда и социальных дел Марте Мьёс Персен, согласилось прервать забастовку, следует из пресс-релиза правительства Норвегии, обнародованного вечером во вторник, 5 июля.
"Стороны не смогли прийти к совместному решению. Поэтому я предложила принудительное арбитражное разбирательство по вопросу заработной платы. Объявленная эскалация забастовки в текущей ситуации несет критические последствия - как с точки зрения энергетического кризиса, так и учитывая геополитическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в связи с войной в Европе", - подчеркнула Персен.
Забастовка нефте- и газодобывающих предприятий Норвегии
5 июля сотрудники нескольких нефте- и газодобывающих предприятий в Норвегии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы в соответствии с уровнем инфляции.
На первом этапе стачки работу прекратили три месторождения - Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost. Сотрудники еще нескольких месторождений должны были присоединиться к стачке 6 июля и 9 июля. Причем с 9 июля масштаб забастовки грозил стать таким, что Норвегия начала бы терять более половины своего ежедневного объема газового экспорта.
"Министерство нефти и энергетики считает, что прекращение добычи газа в том объеме, к которому приведет эта забастовка в ближайшие несколько дней, было бы неоправданным. Производство резко падает, и это очень критично в ситуации, когда ЕС и Великобритания полностью зависят от энергетического партнерства с Норвегией", - указала Марте Мьёс Персен.
Призыв укреплять энергобезопасность Европы
Норвегия "должна сделать все возможное для укрепления европейской энергетической безопасности и европейской солидарности против российской агрессии", добавила она.
Персен подчеркнула, что ее не устраивает ситуация, при которой ответственность за разрешение конфликта оказалась возложена на правительство. "В таких случаях стороны сами несут ответственность за поиск решения" , - указала она. Однако серьезные последствия потенциального расширения забастовки "вынудили меня вмешаться", заключила министр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок
|Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
|Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Россия приостановила экспорт нефти из Казахстана после предложения Токаева для Европы
|Под Петербургом обнаружили труп главы арктического подрядчика «Газпрома»
|В Великобритании два министра ушли в отставку на фоне секс-скандала в партии тори
|Иностранные перевозчики рассказали о захвате оккупантами судов в Мариуполе, - Reuters
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|США проведут «откровенный разговор» с Китаем по российскому вторжению в Украину
Бізнес
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
|Samsung запустила Gaming Hub — сборник облачных игровых сервисов для смарт-телевизоров
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600