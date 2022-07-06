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АНАЛІТИКА

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз

 

Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, танцевавшая с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, эмигрировала из Австрии из-за поступавших ей "смертельных угроз". Об этом сообщила во вторник, 5 июля, американская газета The Washington Post (WP).

Куда именно она переехала, Кнайсль не уточнила. С репортером WP она общалась с помощью текстовых сообщений в сервисе WhatsApp. Экс-глава МИД Австрии заявила журналисту, что "не дает интервью", а также отказалась комментировать дело Эгисто Отта, заявив, что "никогда не слышала" о нем.

Отт руководил агентами под прикрытием в австрийской службе внутренней безопасности, его подозревают в продаже России государственных секретов, а также в предоставлении информации о предполагаемых врагах Кремля на Западе, передала WP со ссылкой на европейских чиновников в области безопасности и документы австрийского расследования.

Отставка с должности члена совета директоров "Роснефти"

Карин Кнайсль 20 мая подала заявление об отставке с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". В этом совете она состояла в течение одного года. В Австрии ее критиковали за то, что она продолжала работать в российском госконцерне, несмотря на агрессию РФ против Украины.

Ранее, 20 мая, стало известно об уходе из совета директоров "Роснефти" экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schöder), а также исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Шрёдер работал в этом органе с 2017 года, а Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства госбезопасности ГДР ("штази"), считающийся личным другом Путина, - с 2011 года.
Должность министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль занимала с 2017 по 2019 годы. Летом 2018 года свадьбу Кнайсль посетил президент России Владимир Путин. Тогда она рассказала СМИ, что "спонтанно" пригласила на праздник коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Австрія
 

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