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Американская корпорация продает рестораны KFC в России
18:11 05.07.2022 |
Американская корпорация Yum! Brands, которая работает в сфере общественного питания, продает рестораны бренда KFC в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Yum! Brands.
Сообщается, что в июне завершилась передача прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut российскому оператору, который проведет ребрендинг пиццерий.
"Компания также находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", - говорится в сообщении.
После завершения сделки по продаже ресторанов KFC корпорация полностью уйдет из России.
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