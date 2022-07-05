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Госдума РФ проголосовала за принуждение бизнеса к госзаказу в интересах армии
15:27 05.07.2022 |
Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект о праве властей вводить "специальные меры" в экономике для обеспечения "контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации". В числе прочего речь идет об увеличении рабочего времени, работе в выходные и запрете на отказ от выполнения контрактов по гособоронзаказу.
Проект закона за подписью премьера Михаила Мишустина был внесен в Госдуму 30 июня. Правительству России предлагается предоставить право принимать решения о введении "специальных мер" на "отдельных производственных объектах".
Согласно проекту, независимо от формы собственности такие предприятия будут не вправе отказываться от заключения договоров и государственных контрактов на поставку товаров, а также от выполнения работ и оказания услуг.
Это касается договоров, заключаемых в соответствии с законом о гособоронзаказе или законом о контрактах в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
В пояснительной записке к законопроекту прямо говорится, что правительство решило получить такое право для обеспечения "в частности, специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины". "Специальной военной операцией" российские власти называют вооруженное вторжение, в результате которого увеличилась площадь территорий, над которыми Украина утратила контроль.
В пояснительной записке фактически признается, что без "специальных мер" российская армия может испытывать проблемы с обеспечением из-за того, что несет потери. "Возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами", - сказано в ней. В условиях санкций эта потребность может быть удовлетворена, если "временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики".
Нужно "дозагрузить" производственные мощности ВПК, "включая мобилизационные", и организовать "ресурсное обеспечение поставок" в рамках гособоронзаказа.
Для этого правительство хочет иметь право привлекать сотрудников предприятий к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия при этом смогут изменить условия контракта уже после того, как он заключен, следует из проекта. Кроме того, в случае принятия решения о "спецмерах" будет разрешена закупка у единственного поставщика. Предусматривается также временное расконсервирование "мобилизационных мощностей" и "разбронирование" материальных ценностей из государственного резерва.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Стогней о переводе экономики на военные рельсы:
"Законопроект, на который первой обратила внимание Би-би-си, кабмин внес в Госдуму 30 июня. Он предлагает механизм перевода экономики на военные рельсы, когда ради нужд фронта можно использовать любые ресурсы - от мощностей бизнеса до труда граждан.
Правда, в тексте законопроекта о военном положении нет ни слова. Речь идет о "специальных экономических мерах", "особенностях регулирования трудовых отношений" и "сосредоточении усилий в отдельных отраслях экономики".
Сразу же после внесения документ направили в профильный комитет - по обороне. Тот, как можно догадаться, немедленно порекомендовал Думе рассмотреть инициативу.
Это очень высокий темп рассмотрения - некоторые законопроекты пылятся месяцами, а иногда и годами. Назвать такую скорость неожиданной сложно - в отличие от инициатив, которые вносят отдельные депутаты, эта исходит от правительства и подписана лично премьер-министром.
Нельзя исключать, что в процессе рассмотрения в документ внесут изменения. Но выглядит все так, будто решения уже приняты - например, профильный комитет никаких предложений по существу не внес".
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