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Европарламент проголосует EUR1 млрд 1-го транша нового макрофина для Украины 7 июля
15:16 05.07.2022 |
Европейский парламент проголосует по срочной процедуре предложение Европейской комиссии выделить Украине EUR1 млрд первого транша новой макрофинансовой помощи Украине уже 7 июля.
Голосование за внесение этого вопроса в повестку дня состоялось во вторник в рамках пленарного заседания Европейского парламента.
Депутаты голосовали простым поднятием рук.
Кроме того, в повестку дня по срочной процедуре также были включены временные меры в отношении водительских документов, выданных Украиной в связи с вторжением России в Украину, и выявление нарушений ограничительных мер Союза как преступлений, предусмотренных ст. 83(1) Договора о функционировании ЕС. Голосование по этим вопросам также состоится 7 июля.
Далее решение о выделении EUR1 млрд должно быть утверждено Европейским советом.
Накануне, выступая на Международной конференции высокого уровня по восстановлению Украины 4 июля в Лугано (Швейцария)исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд поступит уже до начала летних каникул.
"Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макро-финансовой помощи в размере EUR9 млрд. Первая часть поступит до летних каникул. Это EUR1 млрд после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами (имеется в виду Совет)", - сказал Домбровскис.
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