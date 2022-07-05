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АНАЛІТИКА

Финляндия арестовала почти 900 российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС

 

Финляндия заблокировала почти 900 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, в результате санкций Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют данные финского государственного железнодорожного оператора VR и письмо "Российских железных дорог", с которыми ознакомилось издание Reuters.

В связи с тем, что оператор VR принял меры по сокращению железнодорожного сообщения с Россией после того, как в апреле ЕС наложил санкции на поставку российского угля, 865 железнодорожных вагонов из России были арестованы судебными приставами, свидетельствует письмо "Российских железных дорог" от 6 июня в министерство транспорта.

Финские судебные приставы сообщили агентству Reuters, что заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные фирмы, на сумму не менее 82 миллионов евро в соответствии с санкциями ЕС.

Пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен подтвердила по электронной почте, что в настоящее время в Финляндии находятся около 800 единиц подсанкционных (грузовых) вагонов.

Указанные вагоны принадлежат компаниям, либо непосредственно пострадавшим от санкций ЕС, либо чьи акционеры отказались от контроля, потому что они попали под санкции после того, как Россия ввела свои войска в Украину.
 

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