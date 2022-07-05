Порог богатства в США за год вырос на 16% - до $2,2 млн - исследование

Американцы в среднем считают богатыми своих сограждан с состоянием выше $2,2 млн, показало ежегодное исследование финансовой компании Charles Schwab.

Этот показатель не избежал влияния инфляции - год назад богатыми в США считались люди с состоянием более $1,9 млн.

Речь идет о среднем показателе по стране, и в крупных городах порог богатства значительно выше. Причем лидером в этом отношении является Сан-Франциско, где находятся штаб-квартиры многих крупных IТ-компаний, с серьезным отрывом опережая Нью-Йорк и Вашингтон.

В Сан-Франциско богатыми считаются только те, чьи активы за вычетом долга составляют не менее $5,1 млн. Состояние более $1,7 млн позволяет рассчитывать только на "комфортную" оценку финансового положения в глазах жителей города.

В Южной Калифорнии (включая Лос-Анджелес и Сан-Диего) порог богатства составляет $3,9 млн, в Нью-Йорке - $3,4 млн, в Вашингтоне - $3,3 млн. Среди 12 крупнейших городов США, попавших в исследование, самый низкий порог зафиксирован в Денвере - $2,3 млн.

Опрос был проведен в начале февраля среди выборки из 500-750 человек в каждом городе.