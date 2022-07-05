Первая жертва газовой войны. Uniper просит у правительства Германии €9 млрд – Bloomberg

Энергетическая компания Uniper, которая до начала российского вторжения в Украину была самым крупным немецким партнером Газпрома, ведет переговоры с правительством Германии о финансовой помощи. По данным Bloomberg, речь идет о 9 млрд евро.

Uniper стала первой немецкой компанией, заявившей о кризисе ликвидности на фоне войны в Украине и конфликта с Россией. Проблемы Uniper связаны со стремительным увеличением цены на газ и сокращением объемов поставок из России.

По оценкам экспертов, компания ежедневно теряет 30 млн евро.

Меры помощи Uniper могут предусматривать не только кредиты, но и частичную национализацию и разрешение перенести часть расходов на конечных потребителей.

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что газовый кризис способен спровоцировать коллапс на рынке, как когда-то банкротство банка Lehman Brothers стало началом мирового финансового кризиса. Он заявил, что Россия ведет экономическую войну, поэтому полное прекращение поставок - логичный следующий шаг.