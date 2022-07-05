Страны НАТО подписали протоколы о приеме в альянс Финляндии и Швеции

Послы 30 стран НАТО во вторник, 5 июля, подписали протоколы о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции. В результате обе эти страны теперь могут участвовать во всех заседаниях Североатлантического альянса, но пока не имеют права голоса.

"Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО", - говорится в протоколе о присоединении к альянсу.

Решение о приеме Финляндии и Швеции в НАТО должно быть одобрено правительствами всех 30 стран альянса. Германский бундестаг может проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже на этой неделе.

Швеция и Финляндия на фоне российского вооруженного вторжения в Украину в мае отказались от традиционного нейтралитета и подали заявления на вступление в НАТО. Альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО в конце июня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял возражения против присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.

Эрдоган заявил, что снял свои возражения после того, как Швеция и Финляндия согласилась экстрадировать в Турцию предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке путча 2016 года. Президент Турции предупредил, что если две страны не выполнят своих обещаний, то парламент его страны не ратифицирует документы об их вступлении в НАТО.