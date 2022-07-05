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Один из крупнейших производителей сантехники в России лишился своего российского бизнеса
11:07 05.07.2022 |
Испанский производитель санитарной керамики Roca Group подписал протокол о намерениях передать свой бизнес в России местному менеджменту.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте компании.
"Группа идет на этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке. Окончательное закрытие этого соглашения зависит от одобрения местными органами власти и завершения административных процедур", - отмечается в сообщении.
Roca Group работала в России с 2004 года из-за дочерней компании ООО "Рока Рус", была одним из крупнейших производителей сантехники в России.
Компании принадлежат заводы в Ленинградской области, а также две фабрики по производству санитарной керамики в Поволжье, одна - в Калужской области, а также завод по производству акриловых ванн в Новочебоксарске (Чуваская Республика). В апреле 2011 года Roca Group приобрела крупнейшего российского производителя мебели для ванных комнат - компанию "Акватон" в Московской области.
30 апреля она сообщила о приостановке работы в России на неопределенный срок, в результате чего на российском рынке ожидается дефицит продукции под торговыми марками Roca, Jika, Laufen, Santek, Santeri, "Акватон".
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