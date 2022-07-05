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Шведский производитель автомобилей Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в РФ
11:00 05.07.2022 |
Шведский автомобильный концерн Volvo Group проведет сокращение сотрудников в РФ - уволит часть работников завода грузовиков в Калуге, который сейчас находится в простое.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российский офис компании.
"Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года", - пояснили там, добавив, что сейчас офис обдумывает масштабы сокращений.
В то же время, завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки.
"Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решения о выходе с рынка", - добавили в российском офисе.
Как сообщалось, Volvo Group приостановила деятельность в России в конце февраля из-за нападения РФ на Украину.
Грузовики шведской марки выпускались в РФ на калужском заводе Volvo Trucks. В прошлом году российское представительство Volvo реализовало 5,69 тыс. новых грузовиков.
Кроме того, дочь Volvo продавала на российском рынке легковые модели: седаны S90 и S60, кроссоверы XC40, XC60, XC90, универсалы V60 и V90. По данным российской Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей Volvo в РФ в прошлом году составили 9,09 тыс. штук, что соответствует 0,5% российского рынка.
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