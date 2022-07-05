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АНАЛІТИКА

Шведский производитель автомобилей Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в РФ

 

Шведский автомобильный концерн Volvo Group проведет сокращение сотрудников в РФ - уволит часть работников завода грузовиков в Калуге, который сейчас находится в простое.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российский офис компании.

"Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года", - пояснили там, добавив, что сейчас офис обдумывает масштабы сокращений.

В то же время, завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки.

"Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решения о выходе с рынка", - добавили в российском офисе.

Как сообщалось, Volvo Group приостановила деятельность в России в конце февраля из-за нападения РФ на Украину.

Грузовики шведской марки выпускались в РФ на калужском заводе Volvo Trucks. В прошлом году российское представительство Volvo реализовало 5,69 тыс. новых грузовиков.

Кроме того, дочь Volvo продавала на российском рынке легковые модели: седаны S90 и S60, кроссоверы XC40, XC60, XC90, универсалы V60 и V90. По данным российской Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей Volvo в РФ в прошлом году составили 9,09 тыс. штук, что соответствует 0,5% российского рынка.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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