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Новая Зеландия запретит импорт золота из РФ
10:31 05.07.2022 |
Власти Новой Зеландии запрещают весь импорт российского золота после аналогичных запретов стран "Большой семерки" и Австралии.
Ожидается, что запрет вступит в силу 25 июля, передает издание RNZ.co.nz.
В своем заявлении министр иностранных дел страны Наная Махута заявила, что такое решение гарантирует, что Новая Зеландия не станет безопасным убежищем для российских активов.
"Это также поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы Россия не обходила международные санкции, используя свои огромные золотые запасы для финансирования своей незаконной войны", - сказала она.
Со своей стороны министр торговли Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор подчеркнул, что Россия отрезана от международных рынков, а около 20% ее резервов центрального банка хранятся в золоте - примерно до $140 млрд. Поэтому этот шаг поможет помешать Кремлю поддерживать свою валюту, добавил он.
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