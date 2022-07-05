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Польша планирует увеличить мощность ПХГ страны на 25%, до 4 млрд куб. м
09:42 05.07.2022 |
Польша увеличит мощности подземного хранения газа (ПХГ) на 25% (на 0,8 млрд куб. м) – до 4 млрд куб. м, сообщила нефтегазовая компания PGNIG.
PGNIG планирует расширить рабочую мощность ПХГ Wierzchowicach в Нижней Силезии с 1,3 млрд куб. м до 2,1 млрд куб. м, оно будет располагать половиной всех мощностей страны, которые суммарно достигнут 4,03 млрд куб. м.
Общая стоимость инвестиций в расширение ПХГ превысит 385 миллионов злотых. Срок его реализации составит до 30 месяцев.
"Расширение газохранилища в Вежховицах значительно повысит энергетическую безопасность Польши. Это сделает нас более устойчивыми к кризисам, подобным тому, с которым мы сейчас сталкиваемся в Европе. Инвестируя в инфраструктуру хранения, мы увеличиваем потенциал польского газового рынка", - отметила глава PGNIG Ивона Ваксмундска-Олейничак.
По состоянию на 29 июня ПХГ Польши заполнены на 97,36%.
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