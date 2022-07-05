Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ - японский Минфин

Власти Японии внесли в санкционный список 57 граждан России, а также пяти физлиц "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Согласно публикации на сайте японского Минфина, санкции будут применены, в частности, в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, виолончелиста, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его жены, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.

Под санкции также подпали председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

Также санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ.

Кроме того, в санкционный список также внесены т.н. глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко и еще двое граждан.

Также под санкции подпали шесть компаний из России - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Помимо прочего Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Беларуси.

Среди них Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

В числе белорусских организаций - ОАО "Агат-систем", ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колёсных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и Внутренние войска МВД Беларуси.