Фінансові новини
- |
- 05.07.22
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ - японский Минфин
09:10 05.07.2022 |
Власти Японии внесли в санкционный список 57 граждан России, а также пяти физлиц "причастных к дестабилизации восточной Украины".
Согласно публикации на сайте японского Минфина, санкции будут применены, в частности, в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, виолончелиста, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его жены, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.
Под санкции также подпали председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.
Также санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ.
Кроме того, в санкционный список также внесены т.н. глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко и еще двое граждан.
Также под санкции подпали шесть компаний из России - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.
Помимо прочего Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Беларуси.
Среди них Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ).
В числе белорусских организаций - ОАО "Агат-систем", ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колёсных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и Внутренние войска МВД Беларуси.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка
ТОП-НОВИНИ
|Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря
|Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцария удвоит поддержку Украины до более чем 100 млн франков к концу 2023 года
|Один из крупнейших производителей сантехники в России лишился своего российского бизнеса
|Шведский производитель автомобилей Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в РФ
|Новая Зеландия запретит импорт золота из РФ
|Польша планирует увеличить мощность ПХГ страны на 25%, до 4 млрд куб. м
|Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ - японский Минфин
Бізнес
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК