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В России не хотят покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов
08:54 05.07.2022 |
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) отказывается покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов в РФ на фоне остановки поддержки со стороны европейского концерна Airbus и американской корпорации Boeing. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиационном и страховых секторах.
По ее сведениям, к лету в РНПК перестали считать страховым случаем происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта. Это связано с тем, что, согласно действовавшим ранее договорам с европейской стороной, ремонт должны были осуществлять производитель, разработчик или сертифицированная им организация, указывали в перестраховочной компании.
Однако после начала войны России в Украине Boeing и Airbus отказались оказывать техническую поддержку клиентам из РФ.
Сложности с возмещениями могут возникнуть и у пассажиров
Как отметил директор авиакомпании "Меридиан" Владимир Лапинский, сложности с получением возмещений в итоге могут возникнуть не только у авиакомпаний, но также у пассажиров и третьих лиц.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уже решено обратиться в правительство РФ "в случае отсутствия взаимопонимания с РНПК", уточнил собеседник издания.
Весной 2022 года западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России, развязавшей в конце февраля полномасштабную войну против Украины. Одной из составляющих штрафных мер стали ограничения, направленные против авиационной отрасли РФ. В начале июня стало, в частности, известно, что российская авиакомпания S7 заморозила запуск лоукостера Citrus из-за отсутствия самолетов.
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