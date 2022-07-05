Крупнейшее в истории обрушение мобильной сети затронуло десятки миллионов человек — треть населения Японии

В начале месяца японские пользователи столкнулись с крупномасштабной аварией, которая вызвала обрушение мобильной сети. Рано утром 2 июля произошел сбой основного оператора Японии KDDI, в результате чего мобильные телефоны не могли подключаться к сетям оператора.

Согласно новостям, опубликованным KDDI, по состоянию на 7:00 по местному времени 4 июля мобильная сеть и передача данных в основном восстановились, но звонки по-прежнему совершались с большими сложностями и перебоями. Восстановительная операция продолжалась более 40 часов на момент появления этих данных, но оператор так до конца и не исправил проблемы.

Beijing Business Daily сообщает, что количество затронутых пользователей мобильных телефонов, которые являются абонентами KDDI, составляет около 31 миллиона. С учетом других операторов, арендующих сети компании, пострадали суммарно 39,15 миллиона пользователей. А это примерно одна треть населения Японии.

Согласно японскому «Закону о телекоммуникациях», если более 30 000 человек не могут позвонить в службу экстренной помощи, чтобы связаться с пожарной службой или полицией в течение более часа, эта ситуация будет расцениваться как «крупная авария».

Сообщается, что авария затронула все сферы жизни: количество звонков в полицию сократилось на 10%, не работали даже многие банкоматы.