Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Япония не собирается полностью отказываться от российского газа

 

Глава японской корпорации Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото сообщил в понедельник, что властям страны будет тяжело полностью отказаться от покупки газа у России. Причина: сложная ситуация в энергетике Японии.

Как пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на Хасимото, газовые танкеры Mitsui O.S.K. Lines будут продолжать транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России в плановом режиме, без сбоев и сокращений. Он отметил, что сейчас цены и на СПГ, и на уголь находятся на спотовом рынке у верхних границ.

Глава компании особо отметил, по причине невероятно высоких цен на энергоносители во всем мире Токио не хотел бы отказываться от импорта СПГ из РФ.

Как отметил в беседе с изданием представитель энергетической компании, покупателям энергоресурсов в Японии необходим СПГ, производимый на проекте «Сахалин-2″ и поэтому власти страны приложат все возможные усилия для того, чтобы они получали необходимые услуги от Mitsui O.S.K. Lines вне независимости от геополитической ситуации.

Напомним, что 30 июня Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны. Причина: недружественные действия ряда стран. Документ предусматривает смену оператора одного из крупнейших нефтегазовых проектов «Сахалин - 2″ на новое юрлицо. Ему перейдут все права и обязанности старого оператора Sakhalin Energy, чье имущество передадут в собственность России с одновременной передачей с целью безвозмездного использования новому оператору дальневосточного проекта.

Отметим, что в крупнейшей российской газовой компании «Газпром» в собственности было 50% плюс одна акция Sakhalin Energy, у британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell - 27,5% минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно.

Ранее японская газета Иомиури со ссылкой на анонимный источник в МИД Японии сообщила, что власти страны могут опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту «Сахалин - 2″ к японским компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт. В свою очередь бизнес-издание «Никкэй» пишет, что указ по проекту «Сахалин - 2″ способен вбить клин раздора в единство государств блока G7.
За матеріалами: Терминал
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5816
  0,0556
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9418  0,10 0,29 35,5688  0,10 0,29
EUR 36,2422  0,15 0,42 37,1159  0,19 0,50

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес