Безлюдный буфер. Как Путин спасает Россию от вымирания

Юрий Вишневский / Деловая столица

Путин отличается от Гитлера тем, что ведет войну не за новые территории для своего населения, а за новое население для своих территорий.

Можно ли сравнивать Путина с Гитлером? Безусловно, не только можно, но и нужно, если мы в самом деле хотим понимать намерения врага.

Почему Путин не Гитлер

Прежде всего, без этого не найти ответа на вопрос, который сейчас ставит в тупик многих политиков и журналистов как у нас, так и на Западе: зачем Путин сплошными бомбардировками один за другим уничтожает города на востоке Украины: Мариуполь, Попасную, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, теперь вот перешел к Славянску и Краматорску? Разве есть какая-то военная необходимость в том, чтобы прицельным огнем разрушать промышленные предприятия, жилые кварталы, школы и больницы? Даже Гитлер так не делал.

Особенно большое недоумение испытывают те, кто верил сказкам Путина о том, что он, дескать, защищает русскоязычное и пророссийское население востока Украины. Ибо тотальное уничтожение городов слишком непохоже на защиту людей. Разгадка - в демографии.

В обеих мировых войнах немецкая экспансия на восток обосновывалась необходимостью нового "жизненного пространства". Этим планам Гитлер посвятил отдельную главу "Майн кампф", в которой призвал "раздобыть для немецкого народа земли, на которое у него имеется обоснованное право". То есть для Гитлера смысл похода на восток был в том, чтобы завоевать новые земли для своего населения, которому, по мнению нацистов, было слишком тесно в границах Германии.

Путин в этом смысле антипод Гитлера. У него нет избытка населения и дефицита земли. А есть, наоборот, огромный избыток земли - и дефицит населения, который в последние годы ускоренно нарастает.

Русское вымирание

В 2021 г. естественное изменение населения РФ составило минус 1 млн 43 тыс. человек. И это абсолютный антирекорд. Подобного в истории России еще не было.

Естественное изменение - это число родившихся минус число умерших. И в каждом члене этого уравнения цифры стремительно ухудшаются. В 2021 г. в России наблюдался рекордно высокий коэффициент смертности - 16,7 на 1000 человек населения и одновременно с этим самый низкий с 2001 г. коэффициент рождаемости - 9,6 на 1000 человек населения. В итоге коэффициент естественного изменения населения составил минус 7,1 на 1000 человек, что является худшим значением в истории России (на рубеже XX-XXI веков было минус 6,6-6,8).

Особенно сильно прошлый год ударил по Центральной России. Рекорды естественной убыли поставили Рязанская, Новгородская, Тульская области. В них население сократилось более чем на 2%. За ними следуют Владимирская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, Псковская области, где естественное изменение населения составило минус 1,4-1,5%.

Если взять более широкий период - с начала 2000 г., когда страну возглавил Путин, то в 10 регионах население уменьшилось более чем на пятую часть: Магаданской области (-31,9%), Республике Коми (-24,1%), Курганской (-24%), Мурманской (-23%), Псковской (-22,8%), Еврейской автономной (-21,2%), Архангельской (-20,8%), Кировской (-20,5%), Тамбовской и Тверской (обе -20,4%) областях.

Более чем на 10% обезлюдели еще 34 региона. Их список длинный, но весьма показательный: Орловская (-19,4%), Новгородская (-18,6%), Костромская (-18,5%) области, Чукотка (-18,4%), Ивановская область (-18,3%), Карелия (-18,1%), Брянская и Тульская (обе -17,9%), Амурская (-17,5%), Смоленская (-17,3%) области, Мордовия (-16,3%), Камчатский край (-16,1%), Владимирская (тоже -16,1%), Ульяновская (-15,7%), Курская (-15,6%), Пензенская (-15,2%), Рязанская (-15%), Сахалинская (-14,9%) области, Алтайский край (-14,5%), Нижегородская область (-13,4%), Калмыкия (-13,2%), Приморский край (-13,1%), Оренбургская (тоже -13,1%), Саратовская (-13%), Ярославская (-12,8%) области, Забайкальский край (-12,6%), Вологодская (-12,4%), Кемеровская (-12,1%), Омская (-12%) области, Хабаровский (-11,9%) и Пермский (-11,2%) края, Иркутская (-10,9%) и Волгоградская (-10,7%) области, Чувашия (-10,2%). Как видим, вымирают прежде всего регионы с русским (или наполовину русским) населением.

За первые четыре месяца 2022 г. статистика демографии еще ухудшилась. Естественное изменение населения вновь поставило антирекорд - минус 311 тыс. человек (420,1 тыс. родившихся и 731,3 тыс. умерших). Количество родившихся упало на 6,5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это может привести по итогам года к очередному антирекорду: коэффициент рождаемости может упасть до 8,7-8,8 на 1000 жителей, что на 30-35% ниже уровня 2012-2014 гг.

Здесь есть еще один негативный фактор. Раньше естественная убыль населения частично компенсировалась чистым миграционным приростом (это разница между числом иммигрантов, т.е. теми, кто въехал в страну, - и числом эмигрантов, т.е. теми, кто выехал). В 2021 г. чистая международная миграция в Россию увеличилась в 3,3 раза - почти до 350 тыс. человек (по сравнению со 106,5 тыс. в 2020 году). Это произошло в результате увеличения числа иммигрантов, особенно из стран СНГ (Таджикистан, Киргизия, Армения и др.), и сокращения числа эмигрантов.

Однако за первые четыре месяца 2022 г. впервые в истории современной России зафиксирована чистая убыль миграции на 64,2 тыс. человек. Отрицательный миграционный тренд наблюдается со всеми странами СНГ, кроме Таджикистана.

Начав полномасштабную войну против Украины, Путин сделал свою страну мировым изгоем. Россия потеряла привлекательность даже для жителей СНГ; наоборот, эмиграция из России резко выросла. Российская армия потеряла убитыми уже более 36 тыс. (по данным Генштаба ВСУ). Ну и можно ждать дальнейшего снижения рождаемости ввиду нарастающих проблем в экономике.

Итак, у Путина страна с огромной территорией, население которой стремительно сокращается. Зачем же он направил свою армию на новые завоевания?

Ненужная земля

Ответ, похоже, в том, что Путин, в отличие от Гитлера, ведет войну не за новые территории для своего населения, а за новое население для своих территорий. Именно поэтому захватчики занялись массовой депортацией населения оккупированных территорий.

Еще 13 апреля Владимир Зеленский, обращаясь онлайн к парламенту Эстонии, заявил, что принудительно перемещены в Россию более 500 тысяч украинцев. Речь идет именно о целенаправленной политике.

"Россия проводит и последовательную политику депортации наших людей. Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, которых разлучили с их семьями. Российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики - не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться", - заявил Зеленский в обращении к согражданам в начале июня.

Уничтожение городов Донетчины и Луганщины вполне вписывается в эту картину. Они уничтожаются именно для того, чтобы местные жители, выйдя из подвалов и бомбоубежищ и увидев разрушенные дома и заводы, сами захотели уехать в Россию.

Кстати, аналогичная политика, только другими методами, проводилась и на тех территориях Донетчины и Луганщины, которые были захвачены в 2014 г. Эти территории целенаправленно превращались в зону экономической и экологической катастрофы: машиностроительные предприятия вывозись, шахты затапливались, в результате трудоспособное население мигрировало в поисках заработков в Россию.

Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что никакого возрождения Донетчины и Луганщины под российской оккупацией не будет. Путин заинтересован в том, чтобы эта земля обезлюдела. Как земля она ему не нужна. А нужна - разве что как безлюдный буфер между Украиной и Россией. Зона сплошной катастрофы.

Ну и еще он может отдать эту зону под заселение и освоение народам Северного Кавказа, которые, в отличие от русских, интенсивно размножаются. В течение 2000-2021 гг. население Чечни выросло на 36,6%, Ингушетии - на 54,1%, Дагестана - на 29,2%. Не случайно Кадыров так петушится, словно он главный выгодополучатель от этой войны. Он, конечно, не главный, но выгоду свою четко знает. Для Путина, конечно, лучше, чтобы кадыровцы осваивали восток Украины, чем оседали в Москве и Питере.

А для нас все это означает, что никакие переговоры не помогут. Путину нужны миллионы наших людей, в том числе сотни тысяч наших детей, чтобы восполнить свое население. И он не остановится, пока мы и Запад не остановим его силой оружия и удушьем экономических санкций.

Еще раз: Путин уничтожает наши города не в качестве шантажа, не для того, чтобы склонить нас к переговорам, а потому, что он хочет превратить всю нашу территорию в выжженную землю.

Так что хоть Путин и антипод Гитлера, но есть между этими убийцами и сходство - по "украинскому вопросу". Гитлер, чтобы освободить жизненное пространство для немцев, хотел половину украинцев уничтожить, а половину переселить в Сибирь. Путин, точно как Гитлер, хочет половину украинцев уничтожить, а половину переселить в Сибирь..

