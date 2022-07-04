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Великобритания запретит продажу Беларуси товаров нефтепереработки и предметов роскоши
22:50 04.07.2022 |
Великобритания со вторника вводит дополнительные санкции против режима Александра Лукашенко из-за поддержки им российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского министерства иностранных дел.
Новые санкции предусматривают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, компонентов передовых технологий (например, используемых в квантовых компьютерах) и предметов роскоши - например, произведений британских художников и дизайнерских сумок.
Также Великобритания запрещает импорт белорусских железа и стали и ограничивает доступ белорусского режима в британский финансовый сектор - а именно запретит ряду белорусских компаний торговать ценными бумагами на Лондонской бирже.
"Белорусский режим активно способствовал вторжению Путина, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы и летая по российским самолетам через их воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", - отмечают в британском МИД.
Новые санкции охватят торговлю товарами на около 60 миллионов фунтов стерлингов.
"Сегодняшние мероприятия основываются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, в частности 35%-ное повышение пошлин на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против президента Лукашенко и высокопоставленных должностных лиц правительства за неоднократные нарушения прав человека и подрыв демократии", - говорится в сообщении.
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