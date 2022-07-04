Ископаемые виды топлива стали основным источником электроэнергии в ЕС в 2021г - Eurostat

Экономическая активность во многих странах ЕС восстановилась в 2021 году после длительного периода локдаунов и других ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, и это восстановление, в свою очередь, отразилось на динамике энергопотреблении в странах блока, пишет Eurostat.

Общий объем энергоснабжения в ЕС увеличился на 4,2% по сравнению с 2020 годом, при этом предварительные данные статистического ведомства указывают, что главным источником энергоресурсов вновь стали ископаемые виды топлива.

В 2020 году основным источником электроэнергии были возобновляемые ресурсы.

Согласно предварительным данным, в 2021 году самое существенное увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников в годовом выражении пришлось на солнечную энергетику (+13%), а также твердое биотопливо (+9,6%). В то же время объемы генерации энергии за счет водных ресурсов и ветровой энергетики сократились из-за неблагоприятных погодных условий - на 1,2% и 3% соответственно.

Объем производства на АЭС в минувшем году вырос на 7% по сравнению с годом ранее.

Потребление продуктов нефтепереработки в ЕС увеличилось на 5% в 2021 году в годовом выражении после падения на 12,4% в 2020 году, однако все еще оставалось ниже допандемийных уровней - на 8,1% по сравнению с показателем за 2019 год.

Тем временем объем потребления твердых видов ископаемого топлива в 2021 году подскочил на 13,7% по сравнению с годом ранее, когда был зафиксирован исторический минимум на уровне около 426 тыс. 658 тонн, однако стал вторым минимальным с 1990 года. По сравнению с 2019 годом, показатель упал на 8%.

Потребление угля в 2021 году также увеличилось, но осталось ниже допандемийного значения.

В свою очередь, объем потребления в ЕС природного газа в 2021 году стал максимальным за последние 10 лет, увеличившись на 3,9% по сравнению с годом ранее.

