Президент Казахстана пообещал помочь Европе с нефтью и газом

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире.

Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом - самым крупным торговым партнером Казахстана.