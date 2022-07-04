Фінансові новини
- |
- 04.07.22
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Инфляция в Турции приблизилась к рекордным с 1998 года 80%
16:34 04.07.2022 |
Инфляция в Турции 78,6% в июне в годовом измерении - максимума с 1998 года, что обусловлено, в частности, политикой Эрдогана по низким ставкам Центробанка.
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что показатель был несколько ниже консенсус-прогноз аналитиков в 80%.
Эрдоган, отвергающий общепринятое мнение экономистов о том, что повышение учетной ставки сдерживает инфляцию, приказал центральному банку держать базовую ставку заимствований значительно ниже уровня инфляции.
Как следствие турецкая лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев. Падение курса стало основной движущей силой роста цен в стране, зависящей от импорта, особенно энергоносителей. Тенденция ухудшилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители.
Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз инфляции в Турции на конец года с 65 до 75%. Там предупредили, что последнее повышение минимальной заработной платы может привести к спирали цены и заработной платы. Несколькими днями ранее турецкие власти объявили о повышении минимальной заработной платы на 30% - через шесть месяцев после повышения базовой ставки оплаты труда на 50%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
|Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ - ЕБРР
|Ископаемые виды топлива стали основным источником электроэнергии в ЕС в 2021г - Eurostat
|Президент Казахстана пообещал помочь Европе с нефтью и газом
|ЕС создаст платформу для послевоенного восстановления Украины
|ЕИБ предложил новый трастовый фонд ЕС-Украина Gateway для восстановления Украины
|Инфляция в Турции приблизилась к рекордным с 1998 года 80%
Бізнес
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения