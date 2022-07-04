Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Инфляция в Турции приблизилась к рекордным с 1998 года 80%

 

Инфляция в Турции 78,6% в июне в годовом измерении - максимума с 1998 года, что обусловлено, в частности, политикой Эрдогана по низким ставкам Центробанка.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что показатель был несколько ниже консенсус-прогноз аналитиков в 80%.

Эрдоган, отвергающий общепринятое мнение экономистов о том, что повышение учетной ставки сдерживает инфляцию, приказал центральному банку держать базовую ставку заимствований значительно ниже уровня инфляции.

Как следствие турецкая лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев. Падение курса стало основной движущей силой роста цен в стране, зависящей от импорта, особенно энергоносителей. Тенденция ухудшилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители.

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз инфляции в Турции на конец года с 65 до 75%. Там предупредили, что последнее повышение минимальной заработной платы может привести к спирали цены и заработной платы. Несколькими днями ранее турецкие власти объявили о повышении минимальной заработной платы на 30% - через шесть месяцев после повышения базовой ставки оплаты труда на 50%.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5816
  0,0556
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0447  0,07 0,21 35,6712  0,06 0,16
EUR 36,3961  0,13 0,36 37,3012  0,18 0,48

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес